No obstante, la entrada de tropas terrestres israelíes a la Franja de Gaza no se ha producido por el momento, según ha aclarado el Ejército israelí, que había transmitido informaciones difusas al respecto .

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), han comunicado a través de su cuenta de Twitter que han derribado un avión no tripulado de Hamás lanzado hacia Israel.

Por su parte, el Ejército israelí ya ha levantado la orden emitida el jueves por la noche por la que se obligaba a cualquier persona dentro de los cuatro kilómetros de la frontera de Gaza a permanecer en un refugio antiaéreo . No obstante, recomiendan que los ciudadanos permanezcan cerca de estos enclaves para poder acceder rápidamente a ellos en caso de ser necesario.

Por otro lado, durante casi 40 minutos, unos 450 misiles han alcanzado 150 objetivos en el norte de Gaza en un ataque del que todavía no han determinado los daños las fuerzas israelíes, según informa 'The Times of Israel'.