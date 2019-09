Acusan a un británico de robar en una tienda y enseña su pene para demostrar que el bulto de su pantalón no era un objeto

Steve Whitehurst, compró acompañado de su novia y su nieto de 18 meses artículos por valor de más de 350 euros. Sin embargo, antes de salir por la puerta de la tienda recibió dicha acusación. "Llevaba unos pantalones muy ajustados ese día y había un bulto, sí, pero eso no es ilegal.. La trabajadora comenzó a discutir conmigo. No me dejaba ir y seguí diciéndole que era mi pene. Finalmente,y dije: 'Mira, no tengo nada que ocultar'" cuenta Steve al diario británico The Sun