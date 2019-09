Qué almuerzo echar en la mochila de tus hijos: consejos para elegir una opción saludable y apetecible

Mantener una dieta saludable no significa que tengas que eliminar todo tipo de grasas en tu alimentación, es más, los niños necesitan algo de grasas en sus dietas para mantenerse en plena forma. Pero, como todo, se trata de hacerlo con cabeza. Algunas de estas grasas las podemos encontrar en el queso, el aceite, los frutos secos o la carne., al igual que de otros de mayores grasas como los rebozados o los gratinados. No es necesario que llevemos una dieta totalmente estricta con nuestros hijos y que, de vez en cuando, no puedan darse un capricho e ingerir este tipo de alimentos. Se trata de buscar el equilibrio para que no terminen convirtiéndose en adictos a la comida basura.