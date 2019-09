La vuelta al cole ya es un hecho: cómo logar un inicio del curso escolar agradable y positivo

Anticipación

Acostarse más temprano

Parte de esta anticipación tiene que basarse en el horario de sueño de los niños . En las vacaciones es normal que hayan cambiado sus hábitos de sueño, y que hayan podido descansar más y durante más horas, además de haberse ido a dormir más tarde de lo habitual. Por eso es recomendable que, poco a poco, volvamos a adquirir los horarios anteriores, y que nuestros hijos se vayan acostumbrando a dormirse y levantarse a horas más tempranas, para que no se produzca de golpe de un día para otro este cambio.

Fomentar el pensamiento positivo

Hacer partícipe a los pequeños

Esta participación también puede hacerse con la ropa del primer día, en caso de que no necesiten uniforme. La noche anterior podemos elegir juntos lo que se van a poner, y hacer que se sientan totalmente cómodos con lo que van a llevar, ya que no podrán cambiarse hasta que lleguen a casa.

Tratar de hacer las cosas con calma

A la hora de levantarnos, lo mejor es hacerlo con tiempo para no llevar al niño bajo órdenes rápidas y agobio innecesario, lo que podría provocarle desgana nada más levantarse y comenzar a no querer asistir a clase. Lo mismo a la hora de acudir al colegio: hacerlo de una manera amena, si es con un paseo mejor, y evitar las despedidas excesivas y los dramatismos, ya que contagiarán a nuestros hijos. Del mismo modo, a la hora de recogerles, no acosar al niño de manera excesiva con todo tipo de preguntas nada más verle.