Angelina Jolie luce un sorprendente y falso piercing y todo el mundo lo quiere

No se trata de un piercing real, porque no hay perforación, sino más bien de un complemento de 'quita y pon' mucho más amable con las infecciones y los problemas bucodentales. En realidad es una especie de barra de oro, a juego con sus pendientes, que divide la mandíbula de Angelina en dos, y que se sujeta en el mentón y en el labio inferior. Un complemento que no habíamos visto antes y que, de momento, se desconoce si pertenece a alguna firma de joyería, pero que, seguro, marcará tendencia.