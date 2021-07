Britney Spears sorprende a todos sus seguidores con su última foto: la cantante posa en 'topless'

En menos de 18 horas, la publicación ha conseguido más de 2.379.000 'likes' y cientos de comentarios

En plena polémica por su propia tutela, Britney Spears ha sorprendido a todos sus seguidores con un posado de lo más natural en sus redes sociales. La cantante de 'Toxic' ha decidido publicar una fotografía suya en sus perfiles sociales en la que aparece haciendo topless.

Con su característica melena rubia, la intérprete ha compartido una imagen en la que aparece desnuda de cintura para arriba y la que tapa sus pechos con sus manos. En menos de 18 horas, la publicación ha conseguido más de 2.379.000 'likes' y cientos de comentarios.

Entre los mensajes que le han dejado en la publicación se pueden leer algunos mandados por amigas suyas como Paris Hilton que ha decidido piropear a la artista.

Desde que se abriese el proceso legal por su propia tutela, Britney Spears se ha mostrado mucho más activa en sus redes sociales donde regala a sus seguidores vídeos en los que aparece bailando o imágenes junto a su novio.

Britney Spears asegura que no volverá a actuar mientras su padre la siga controlando

Una de las últimas publicaciones que compartía la artista en sus redes sociales y que más revuelo suscitó entre todos sus seguidores fue aquella en la que respondía a todos aquellos que se reían de los vídeos que compartía y en los que aparecía bailando ella sola en su casa.

"A aquellos que critican los vídeos en los que salgo bailando... ¡Mirad, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi padre siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años", escribía en sus perfiles la Princesa del Pop.

El comentario que compartió con todos sus seguidores no quedó ahí. Britney Spears continuó su queja en sus redes sociales. "No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores... ¡Así que, lo dejo!", comentaba la cantante.

Además, Britney Spears también volvía cargar contra su propia hermana. "¡¡¡¡¡No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara MIS CANCIONES remezcladas!!!!!", compartía la intérprete.