Britney Spears asegura que no volverá a actuar mientras su padre la siga controlando: "¡Lo dejo!"

La cantante Britney Spears anunció en las últimas horas que no se subirá a los escenarios mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida, como ha hecho durante los últimos 13 años. Ha sido ella misma la que lo ha querido dejar claro en sus redes sociales.

El sábado 17 de julio, la cantante publicó un comentario en su perfil de Instagram en el que respondía a todos aquellos que se reían de los vídeos que compartía en los que aparecía bailando ella sola en su casa.

"A aquellos que critican los vídeos en los que salgo bailando... ¡Mirad, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi padre siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años", escribía en sus perfiles la Princesa del Pop.

El comentario que compartió con todos sus seguidores no quedó ahí. Britney Spears continuó su queja en sus redes sociales. "No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores... ¡Así que, lo dejo!", comentaba la cantante.

Además, Britney Spears también ha vuelto a cargar contra su propia hermana. "¡¡¡¡¡No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara MIS CANCIONES remezcladas!!!!!", comparte la intérprete.