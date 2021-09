Dan una propina de 1.000 dólares a una camarera al verla cuidar a su bebé en el trabajo

Una empleada de Waffle House fue sorprendida cuando una estrella de la música country dejó una generosa propina después de recibir su comida para llevar. El artista, del que no se ha desvelado el nombre, notó que Shirell ‘Honey’ Lackey realizaba una doble función, cuidando a su hija en el trabajo mientras atendía a los clientes en el restaurante. Una forma extrema de conciliación.

Ese día, Lackey trabajó un turno doble. La generosa propina otorgada por quien Lackey quiso mantener en el anonimato, fue de mil dólares. Antes, otro comensal le había dado 50 dólares y le contó al músico la historia de la vida de Lackey justo antes de que ordenara su comida para llevar. El cantante no solo le dio los 1.000 dólares sino palabras de aliento para seguir cuidando de su bebé. 'Tengo que respetar a una madre que haría todo lo posible para apoyar a su hijo en una sociedad en la que la gente ni siquiera quiere trabajar más'”, comentó la camarera a la cadena norteamericana Fox.

El cantante anónimo también le dio a Lackey dos entradas para el concierto y envió ropa de bebé y juguetes a su casa para su hija Bella. “Me siento bien por ser reconocida", dijo la camarera. No lo hago para que me reconozcan, lo hago porque Bella lo es todo para mí, pero es bueno que me reconozcan por hacer las cosas que hacemos como madres”.