"Me dieron turno a fin de noviembre para el 10 de marzo, clínica privada. El día anterior me mandan recordatorio por SMS, no podía ir. Respondo el mensaje diciendo que necesito reprogramar el turno y nada, llamé y nada. Ni cancelar el turno es fácil ", se queja una de las personas. Otra, con más sarcasmo, apunta "les dieron cita en 2017 y en 2022 ya no se acordaban que tenían cita".

El comentario de una persona que hace un análisis de la situación ha recibido bastante apoyo. "El propio sistema debe protegerse de estos desajustes. No le puedes decir a NADIE que si X hubiese anulado tú podías entrar antes, se deberían dar citas con más margen y que cada quien entrase cuando le tocase. Un mejor sistema, buenas pensiones, calidad de vida general. La solución a la precariedad del sistema de salud es multar simbólicamente a la gente porque el sistema de citas funciona mal y no hay personal para trabajar de forma eficiente. Si me llegan a multar la última vez que no cancelé una cita con el psicólogo, porque mejorada, sistemas de prevención más amplios, absorción del tejido médico privado y su disposición pública, más efectivos en primaria y verías como este problema se reduce. Muchos pacientes son personas mayores desatendidas que no saben cancelar la cita o que acuden mucho", afirma.