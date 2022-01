“Hasta ahora me gusta y no siento ninguna razón para parar”, afirma, pese a que no son pocos los que también desde las redes sociales le alertan del riesgo que conlleva, –tal como subrayan los expertos–, seguir ese tipo de dieta. La salmonella, la E.Coli o la Shigella son solo algunas de las bacterias a las que se puede exponer, y a las que, solo por ahora, habría conseguido esquivar.