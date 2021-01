Con respecto al uso de los radiadores, cometemos muchos errores que nos pueden hacer no aprovechar del todo sus beneficios. Hay que evitar la mala práctica de tapar los radiadores porque no encajan con la decoración, ya que eso provoca una reducción de su rendimiento.

Para un buen mantenimiento de los radiadores, hay que revisar que no haya pérdidas. Para ello puedes utilizar un trozo de papel higiénico y no hace falta que enciendas la calefacción. Si pasas el papel por las juntas y las conexiones y no se humedece, no hay pérdidas.