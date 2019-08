Descubre las cosas que nunca deberías meter en tu lavadora

La mayoría de las personas no podrían imaginar su día a día sin usar la lavadora para lavar sus prendas. Aún así, a veces ocurrenque nos hacen odiar este electrodoméstico, como el famoso misterio de los calcetines que se pierden en la lavadora. Para evitar los accidentes que pueden ocurrir con este aparato, aquí va una lista de prendas que no deberías meter en la lavadora, según varias webs especializadas, si no quieres llevarte un disgusto: