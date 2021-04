Permanecer libres sudor y malos olores no tiene porque ser caro. Al menos esa conclusión podemos extraer del estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios en su revista OCU-Salud de abril, en el que han sometido a un duro test a 10 desodorantes . La OCU ha querido medir la eficacia como desodorantes y antitranspirantes, las manchas que dejan en la ropa o si llevan ingredientes problemáticos en distintos productos, sin importar su marca o precio.

Un análisis de desodorantes antitranspirantes femeninos o unisex realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela su excelente capacidad para enmascarar el olor a sudor del cuerpo, básicamente gracias a los perfumes que contienen. Sus cualidades cosméticas son también buenas. Sin embargo, no todos resultan igual de eficaces como antitranspirantes. De hecho, entre los más caros hay desodorantes con menor eficacia antitranspirante.



Según los resultados del test, tres de los diez productos analizados no consiguen limitar de manera significativa la transpiración, uno de los objetivos básicos de un antitranspirante. En concreto, no alcanzan el 20% de reducción del sudor que sí consiguen los mejores desodorantes en la mayoría de las voluntarias que participaron en la prueba.