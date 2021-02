Una modelo se disculpa tras fotografiarse desnuda sobre un elefante en peligro de extinción

Entre los cientos de comentarios negativos que recibió la modelo se encontraban los de usuarios que la recordaban que se trata de un animal y no de un decorado de fotografía: "Pobre elefante. ¿No te avergüenza acostarte desnuda sobre un animal en peligro de extinción?" o "Esta es una criatura viviente. El dinero lo eclipsa todo", apuntaban algunos. Según el diario SunOnline, el jefe de la Agencia de Turismo de Bali, Putu Astawa, criticó a la modelo por su actitud: "seguro que no cumple con las normas que estamos promoviendo como parte del turismo en Bali".



Tras la polémica, la modelo borró la fotografía y el clip en los que posaba desnuda sobre el elefante, aunque ha mantenido algunas de sus publicaciones en las que posa junto al animal, porque no las considera ofensivas. También pidió disculpas, aunque se justifica: "fue una sesión de fotos privada, no tenía ningún propósito de herir los sentimientos de la población local en absoluto. Nos encanta la cultura balinesa y respetamos las reglas indonesias. Por favor, lo siento si alguien ve algo más en esto".