La divertida explicación de un abuelo a su nieto sobre su nuevo móvil se ha hecho viral en Twitter y ya acumula casi 20.000 'me gusta'. "Mi abuelo me está enseñando el móvil nuevo que se ha comprado y me dice que para desbloquearlo hay que darle al botón de la bellota", es el tweet de @mmalikkka que ha encandilado a las redes sociales, según recoge 'Cadena Ser'.