El propio astronauta cuenta cómo la ciudad iluminada parece un pájaro de fuego cuando se la observa por la noche desde una altitud de 408 kilómetros : "Por una vez, las masas oscuras no corresponden a bosques o masas de agua; sería extraño para una ciudad tan grande y antigua. De hecho se trata de los campos de Horta , regados por un sistema que se remonta a más de 1000 años para adaptar la agricultura a las condiciones climáticas de la comarca".



Las alas del curioso pájaro la forman los pueblos que rodean la capital, mientras la cabeza es la propia ciudad y su curioso pico, el puerto: "¡Valencia! Estoy seguro de que la gente que vive allí o la gente que trabaja en los muelles no se da cuenta de que su puerto es tan pintoresco desde el espacio, como mandíbulas devorando los barcos en la noche; irónico porque es lo contrario, el puerto ofrece refugio para barcos. Siempre me hace pensar en ese dicho: los barcos son más seguros en un puerto, pero no es para eso que están hechos los barcos".