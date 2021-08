A un jugador le impacta un rayo a través del cable del mando de su videoconsola

El impacto del rayo habría provocado una descarga que podría haber afectado al hombre, que aseguraba que dicha descarga eléctrica le había impactado a través del mando de la consola que tenía entre las manos en ese momento, mientras jugaba a un videojuego en el salón de casa.



Afortunadamente el hombre no presentaba ninguna lesión y se encontraba bien y no tuvo que ser trasladado al hospital. No ha trascendido en qué estado se encontraba la videoconsola con la que jugaba después de recibir la descarga producida por el rayo. Esperamos que la tuviera en garantía o, al menos, asegurada ante 'elementos meteorológicos'.