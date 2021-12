Se vuelven virales las lágrimas de desconsuelo de una joven al ver su nuevo tatuaje

Holly Holliday pidió a su tatuador un intrincado dibujo de libros rodeados de flores

El resultado final, lleno de líneas temblorosas, parecía haber sido dibujado por un niño

"Mi confianza ahora está arruinada, y también mi brazo", se lamentaba la joven en TikTok

Una mujer que decidió hacerse un tatuaje después de una ruptura sentimental no pudo evitar romper a llorar al comprobar que el resultado no se parecía en nada a lo que había pedido. La estadounidense Holly Holliday compartió un clip en TikTok en el que mostraba que lo que quería era un intrincado dibujo negro de libros apilados y rodeados de flores, y no un paupérrimo trabajo que parecía haber sido dibujado por un niño.

Ciertamente, el tatuaje en su brazo está bien lejos del original, lleno de líneas temblorosas y un sombreado que deja mucho que desear. Apenas es posible distinguir los libros y parece haber un solo intento con las flores circundantes. Para empeorar las cosas, el tatuaje se ve bastante grande y cubre la mayor parte de su brazo.

"Estoy tan enojada, he llorado mucho. Confié en que este artista hizo un gran trabajo en el pasado para mí ... Mi confianza ahora está arruinada y también mi brazo", explicaba Holliday, quien después compartió una serie de actualizaciones que explicaban la historia de su desafortunado tatuaje.

El tatuador, a quien ha estado visitando durante un año, se enteró de que se estaba separando de su esposo y se ofreció amablemente a darle una "terapia de tatuajes" gratuita. Como anteriormente ya la había tatuado, Holly aceptó de inmediato y esperaba ansiosa el resultado, informó el diario británico 'The Daily Star'.

Después de conversar durante más de una hora y media en su casa, el susodicho empezó a preparar su equipo y le pidió que se sentara en su silla para hacerle un tatuaje que le hiciera olvidar de sus problemas mientras le dibujaba a mano alzada un diseño basado en uno que ella misma había encontrado en Internet y que le parecía adorable.

El tatuador parecía inestable y arrastraba las palabras

“No quería que fuera exacto [al de la foto], solo algo que me gustara. Él lo dibujo y lucía genial, asegurándome además que la ubicación fuera la correcta. Todo lucía bien”, explicó la mujer que, cuando empezó a trabajar en su antebrazo, notó que la mano del tatuador estaba presionando su piel con bastante fuerza y estaba “yendo y viniendo”, todo esto mientras su cabeza comenzaba lentamente a inclinarse.

Al preguntarle si todo estaba bien, ella asegura que el tatuador le respondió como arrastrando las palabras, hecho que la asustó un poco y trató de idear un plan para salir de dicho lugar “sin perturbarlo”. “Sé que tengo la culpa por no detener al artista antes, pero no intentaba ponerme en una situación que pudiera haber escalado en algo peor”, precisó Holly en sus videos de TikTok.

“Estaba tratando de inventarme una historia y me percaté que su trabajo de delineado era una mierda. Seguí mirando de vez en cuando y estaba empezando a enfermarme por lo que veía. Había una línea al azar justo aquí. No sé qué se suponía que fuera eso”, recalcó la mujer que, además del fallido entintado, quedó con una mancha de tinta en su mano que recibió cuando agarró la aguja para que ya no la siguiera tatuando.