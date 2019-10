Un joven con sobrepeso toda su vida pierde 60 kilos y la chica que le rechazó en el colegio le pide una cita

Este australianosus compañeros eran muy crueles con él pero decidió armarse de valor y"Era mi último año de escuela y pensé :"¿por qué no? ""cuenta en DailyMail

Esperaba que le rechazara de inmediato y se riera de él en su casa pero sorprendentemente le dijo que sí. Estaba tan emocionado que se compró un traje nuevo, se cortó el pelo y alquiló una limusina. Sin embargo, la cita no acabó siendo tan idílica, cuando llegó a su casa, tocó al timbre le abrió y le dijo: "lo siento, estás demasiado gordo para pasar por la puerta" y le cerró la puerta en la cara.

A pesar de la decepción, decidió ir al baile y según cuenta, cuando entró todos se rieron de él al verlo solo . Esto le hizo pensar que no iba a encontrar nadie para compartir su vida nunca.

"Hace aproximadamente un año esa misma chica que fue tan cruel conmigo de alguna manera obtuvo mi número a través de mi página de Instagram y me envió un mensaje de disculpa por ser una abusona y me preguntó si podíamos tener una cita", narraba Bayer. "No podía creerlo y ni siquiera respondí. La perdonaré, pero nunca lo olvidaré".