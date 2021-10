En Los Lagos de Covadonga se anima la leyenda de un monstruo en sus aguas como el del lago Ness

Una criatura misteriosa nadie sabe qué, pero algo raro vio un conductor que frenó en seco su autobús para captar unas imágenes que han sorprendido todos. "Yo he visto la foto del chófer que tiene unos 16 metros de largo y es como una serpiente con dos colas. Es la foto que corre como la pólvora entre vecinos y turistas. Cuesta apreciarlo, pero ya hay quien hace sus apuestas sobre el aspecto del animal. Unos hablan de un ser grande, negro y con dos cabezas o quien se atreve con la boca pequeña a darle caza. "Me pongo el traje y me voy a por él", bromean entre risas.