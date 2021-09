Nuevo misterio en Google Earth: un cartel de SOS en un desierto remoto

Según sus cálculos, l a letra S mide 8 metros de alto y la configuración SOS mide poco más de 15 metros de largo. " Creo que esto se remonta , al menos las imágenes que pude encontrar, a 2019 ", continúa. "Si bajamos un poco más, podemos ver dos letras más que parecen deletrear 'NO'. Puedes ver pistas en esta ubicación, pero no sé cómo identificar estas pistas", añade.

Las pistas están esparcidas por todo el lugar, por lo que el usuario de Google Earth no puede confirmar si se trataba de una carretera en el desierto . El descubrimiento ha despertado el interés de miles de usuarios. "¿Alguien lo ha denunciado a las autoridades? Todavía podrían estar allí. Me encantaría saber si están bien", se pregunta un internauta.

Otro comentó: "Maldita sea. Son historias como esta las que realmente me ayudan a recordar que nada en la vida es seguro, no des nada por sentado". Pero algunos sugirieron que los soldados podrían haber dejado el mensaje durante sus misiones militares en el desierto. "El SOS es realmente molesto. Me da curiosidad saber si podrían ser soldados estadounidenses que quedaron atrás en ese entonces o de un incidente militar, etc.", escribió un usuario.