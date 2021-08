Philippa Copleston-Warren, de 45 años, mantuvo una relación de dos años con su novio, pero se separaron recientemente. Esta despechada mujer no tuvo mejor idea que 'hackear' el asistente virtual de Amazon, Alexa , para asustar a la nueva novia de su expareja . Este tragicómico hecho tuvo lugar en el condado de Lincolnshire, en Londres (Inglaterra).

De acuerdo con información publicada por el diario The Sun, Copleston-Warren logró activar a Alexa a una distancia de más de 200 kilómetros para encender y apagar las luces del domicilio donde se encontraba la nueva pareja de su exnovio . La víctima rompió a llorar y huyó de la vivienda.

Philippa también está acusada de hackear la cuenta de Facebook de su ex y subir fotos de él desnudo. En la audiencia judicial, celebrada esta semana, Copleston-Warren negó dos cargos de revelar fotografías y películas sexuales privadas con la intención de causar angustia.

La acusada quedó en libertad bajo fianza con la condición de que no se comunique con su ex y debe comparecer ante la corte el próximo mes, añade The Sun.