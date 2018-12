"No sé cómo es su vida, porque está en la calle, y no me importa y lo juzga, pero admiro el respeto y el amor que tiene por sus mascotas. Verlos así, esperando en la puerta, sólo muestra lo amados y lo bien cuidados que están. Ay si todos fueran así.... si no hubiera maldad, malos tratos..." La espera duró una hora y cuando el hombre salió, tras ser medicado, ahí los encontró esperando por él.