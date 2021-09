Le ponen un carril bici a la puerta de su casa en Almería y la solución del Ayuntamiento es un paso de cebra

Ante las quejas de la señora, que ha contado cómo ha tenido ya discusiones con los usuarios del carril, tanto ciclistas como personas en patinete, (porque esa es otra, la gente lo usa con total normalidad sin importarle que esté en la puerta de una casa). “Se paró una muchacha y me dijo, mire usted, yo paso por donde han hecho el paso. Mía no es la culpa. Y yo dije, pues llevas razón. La culpa es de quien lo ha hecho, pero a mí me atropellan y me quedo lista”, decía la dueña de la casa.