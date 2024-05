El duro enfrentamiento de Aurah y Ángel Cristo en 'el puente de la concordia': "¡No eres nadie, solo por tu madre!"

Y, aquí, comenzaba un duro de reproches entre ellos. "Eres una superficial que se cree superior a los demás, un producto de la televisión y las redes sociales y tienes todos los cartuchos quemados", entonaba él y ella respondía enfadada ante esto: "Por lo menos y o no soy famosa por mi familia, no eres nadie , solo por tu madre. Un respetito".

Además, Aurah podía escuchar las palabras de cómo Ángel Cristo aseguraba a Gorka que se equivocó al escoger a sus damas de honor en su boda con Ana Hermiana en Honduras, algo a lo que Aurah reaccionaba: "Hasta el jueves pasado me dolía perder la amistad contigo, me llegué a callar cosas por guardarte el respeto que ya no te tengo, has sido desleal y me da pena que digas eso y que te juntes con Arkano y Gorka tras haberlos criticado hasta la muerte".