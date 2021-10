Lee Yoo-mi, la actriz de 'El juego del calamar' que causa sensación: quién es y sus trabajos más destacados

No obstante, la joven de 27 años también realizó algún que otro trabajo antes de comenzar sus estudios en la universidad. Fue en 2009 cuando rodó la película 'The Yellow Sea'. Aclamada por el público y por la crítica, la obra participó en el Festival de Cannes y ganó el premio a mejor director en el Festival de Sitges.

Otro de sus papeles destacados fue cuando participó en el drama adolescente 'It's Okay to Be Sensitive'. Esta mostraba el drama de los abusos sexuales y la identidad sexual desde un punto de vista feminista.