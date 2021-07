Un caso de estudio: A punto de morir en Japón al sufrir un derrame cerebral por masturbarse en exceso

Un hombre de 51 años de Japón estuvo a punto de morir tras sufrir un derrame cerebral mientras se masturbaba repetidamente . Los expertos médicos consideran que tiene suerte de haber sobrevivido a su experiencia de 'sexo al límite'. El individuo tenía por costumbre darse placer varias veces al día, según un estudio del caso publicado en la revista médica 'J ournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases'. Sin embargo, algo salió en una de esas explosivas sesiones porque, tras llegar al clímax, el sujeto experimentó fuertes dolores de cabeza y vómitos intensos .

Estudios de casos anteriores señalan que el sexo, incluida la variedad autoerótica, "era la actividad inmediatamente anterior antes de la rotura de un aneurisma en hasta el 14 por ciento de los pacientes", según la neuropsicóloga clínica Dra. Amee Baird, autora de 'Sex in the Brain: How your brain controls your sex life' (Columbia University Press, 2020). El riesgo de muerte por accidente cerebrovascular inducido por el sexo puede agravarse tomando cocaína o Viagra antes del acto.