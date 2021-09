Bowden recuerda que en su juventud era bastante activo: jugaba al béisbol y practicaba atletismo. Pero tras casarse se dedicó por entero a su trabajo y ese convirtió en una especie de "adicto a la televisión ". Todo eso cambió en agosto de 2019, cuando murió la que había sido su esposa durante 26 años . En ese momento Bowden pesaba 127 kilos . "Cuando mi mujer falleció me encontré en una situación totalmente distinta. Realmente no sabía qué hacer ni quién era . No tenía una dirección ", admite.

En aquella época Bowden comenzó a relacionarse con una de sus compañeras de trabajo , una triatleta que también estaba pasando por un momento difícil. Tenía una carrera próxima para la que Bowden acordó ayudarla a prepararse. "A través de eso, ella me tomó un poco bajo su protección. Ella me inspiró, me motivó ", dice.

Bowden recuerda que antes de que su compañera de trabajo comenzara a alentarlo a comer mejor y hacer ejercicio sentía que se había "rendido". "[Ella] me motivó y me inspiró en que esa no es una forma de vivir, esa no es una forma de ser", afirma Bowden: "[Ella] me salvó la vida". "Me ha costado mucho llegar aquí", añadió. "Para mí, me di cuenta de que quería una vida mejor. Quería algo más ... honestamente, no pensé que lo tenía en mí para hacer que eso sucediera. Y ahora sé que lo hago y que lo hice".