El popular streamer vasco Ibai Llanos es uno de los influencers más seguidos en España y casi todo lo que hace tiene una enorme repercusión, sus eventos en directo , sus partidas online o sus entrevistas a personajes famosos. Por supuesto, la elección de un simple tatuaje sobre su piel se ha vuelto completamente viral y ha enternecido a sus seguidores. Y es que Ibai se ha tatuado la cara de su perrita, Kena. Aunque Ibai contaba que "no era muy de tatuajes" , la verdad es que es la segunda vez que pasa bajo las agujas de un tatuador. Y el motivo del tatuaje en sí ha conseguido emocionar a todos sus seguidores.

"Jamás pensé en tener tatuajes pero este me llena el alma de alegría" , compartía con sus fans citando al artista del tatuaje, Samuel Martínez, un tatuador jerezano especializado en tatuajes realistas. El mismo tatuador que obró el milagro de realizar el primer tattoo al streamer, cuando se tatuó un 'Doraemon' ante 115.000 personas en directo en uno de sus streamings en Twitch.





A partir de ahora, veremos a Ibai luciendo este tatuaje tan especial en su brazo izquierdo en cada uno de sus directos y no sabemos si ya le habrá cogido el gusto y no será el último. Recordemos que Kena no es la única mascota del streamer vasco, sino que cuenta con otra perrita, una preciosa husky.