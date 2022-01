Que en las redes sociales, y en Internet, en general, se cuelan toda clase de noticias falsas , ya se sabía. Que desde que apareció el coronavirus, los negacionistas y más escépticos con el virus no dejan de arrojar informaciones falsas sobre la pandemia, también. La mezcla de ambas se convierte en un cóctel molotov que estalla en las redes en forma de bulos. El último pone en cuestión la veracidad de los test de antígenos que se realizan en casa, tan reclamados en las últimas semanas por la población, para saber o no si se habían contagiados, y para los que el gobierno ya ha fijado un precio máximo debido a su gran demanda.

Lo cierto es que no, no son un engaño. Y la respuesta la ha dado otro perfil de las redes sociales, la conocida cuenta de divulgación científica 'Enfermera saturada', gestionada por el sanitario Héctor Castiñeira. "Vídeos virales echando zumo, agua, orina… a los test de antígenos para demostrar que 'da positivo' y por eso son falsos", indiciaba mostrando una foto de la realización de un test de antígenos exprimiendo una naranja. A lo que, a continuación, añadía su respuesta: "En ninguno de esos vídeos se utiliza el buffer del test (el reactivo), que tiene como función mantener el pH de la muestra estable dentro de los rangos que requiere el test. Si depositas un líquido con un pH fuera de rango o que sobrepase al buffer, el resultado puede ser cualquier cosa porque no se está usando bien". Así de claro, podría salir cualquier cosa, positivo o negativo⁣, lo que evidencia que probablemente solo se hayan mostrado las pruebas con resultados positivos.