Cuenta que estaba tan conmovida por el incidente que pensó que se había "borrado para siempre las líneas de expresión de la cara". "Siempre he hecho huevos escalfados de esa manera porque era una forma más rápida y fácil de hacerlos", afirmó.

Chantelle explica: "Cuando lo saqué del microondas puse una cuchara de metal para darle la vuelta al huevo y comprobar si estaba cocido pero en cuanto la cuchara tocó el agua salió disparado. No fue el huevo el que estalló, porque cayó entero al lado de mi cocina. El agua se fue por todas partes, por toda mi cara y cuello y estoy segura de que incluso golpeó el techo porque hay una marca encima de donde estaba parada".

En sus publicaciones de TikTok, Chantelle ha detallado lo que significó esta experiencia para ella. " Fue el peor dolor que he experimentado en mi vida y eso que he tenido dos partos naturales. Sentí como si alguien sostuviera un soplete sobre mi cara constantemente.

"Miré directamente por encima de la taza, así que tuve mucha suerte de haber logrado cerrar los ojos a tiempo y agradezco no estar ciega en este momento, pero mis párpados estaban muy quemados. Creo que probablemente habría muerto de dolor si no hubiera actuado tan rápido echándome agua fría porque estaba tan mal que no podía soportarlo", reconoce.