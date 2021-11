Tom Hanks rechazó la invitación de Jeff Bezos para ir al espacio: le habría costado 24 millones de euros

El actor Tom Hanks pudo haber sido uno de los primeros civiles en volar al espacio, pero el intérprete de 'Forrest Gump' declinó la invitación realizada por el empresario Jeff Bezos para unirse al proyecto 'Blue Origin' , según ha desvelado en una entrevista en el programa 'Jimmy Kimmel Live!'. Y el motivo es que la supuesta invitación no lo era tanto, ya que habría tenido que desembolsar más de 24 millones de euros , demasiado dinero incluso para una superestrella de Hollywood.

“Mira, me va bastante bien económicamente, pero no voy a pagar 24 millones. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio en nuestros sillones ahora mismo. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿cierto? No necesito gastar 24 millones de dólares en eso”, señaló. Cuando se le preguntó si realizaría ese mismo viaje pero gratis, Hanks respondió: “Bueno, lo haría solo para disfrutar esta experiencia y fingir que soy un multimillonario”.