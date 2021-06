"Nunca pensé que llegaría tan lejos. No pensé que la remoción de piel fuera real, no sabía que realmente lograría lo que hice. Sé que tenía muchas ganas de perder peso. Sé que estaba trabajando lo más duro que pude, porque ese era mi verdadero objetivo. Sabía que sería cambiar como del día a la noche. Sabía que me haría responsable porque eso es lo que se necesita. Quería ver a dónde podía llegar, pero esto está más allá de mis sueños. Se debió al compromiso, a trabajar más duro y a hacer todo lo posible para mejorar mi vida. Casi como si el universo me pusiera la guinda encima", explica Michelle.