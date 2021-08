Cierra Mistt, una azafata, ha conquistado la red social TikTok con sus publicaciones sobre trucos o curiosidades de su profesión y de los vuelos. En su perfil ya tiene cerca de 3 millones de seguidores y acumula más de 82 millones de 'me gusta' en total con sus vídeos.

"Los milagros los podemos hacer cuando nos dan un poco de Starbucks o una bolsa de bombones, especialmente esos largos días en los que tenemos vuelos seguidos y no tenemos tiempo ni de ir a por algo de comida", continúa, explicando que los trabajadores están sometidos a mucha presión y que agradecen la amabilidad de los pasajeros.

Pero el cambio de asientos no depende solo de caer bien o no a un personal de vuelo, sino que también influye el peso y el equilibrio en cabina: "Normalmente, si nuestro vuelo no está lleno, tenemos que mover a la gente por motivos de peso y equilibrio", explica.