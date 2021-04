Considera que nadie tiene derecho de abrazar y besar a su hija como le plazca

Dice que primero deben pedir permiso a la pequeña, que no ha cumplido los dos años

Brittany Baxter explica cómo trata con los abuelos que traspasan esos límites

Brittany Baxter es una madre australiana que ha compartido un vídeo que se ha hecho viral a causa de las reflexiones que lanza en él acerca del consentimiento y de si los niños deben recibir besos y abrazos de adultos.

En un vídeo compartido en TikTok, Baxter explica por qué cree que nadie tiene derecho a abrazar y besar a su hija (que aún no ha cumplido los dos años) como les plazca: primero deben pedirle permiso a la niña. "Como madre, practico el consentimiento con mi hija y algo realmente me ha estado molestando, así que pensé por qué no llevarlo a TikTok para que podamos hablar de ello", señala Baxter.

"¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos? Mi hija tiene casi dos años y he estado en el proceso de enseñarle su consentimiento básicamente desde el día en que nació, y me parece que realmente no ayuda cuando los adultos en su vida dicen '¡¿Qué?! Tenemos que pedirte un beso y un abrazo?', a pesar de que he explicado por qué varias veces", afirma la madre.

"Y luego, cuando ella dice que no, los adultos dicen 'Oh, no me quiere, mis sentimientos están tan heridos' y luego proceden a traspasar los límites de su cuerpo de todos modos", reflexiona Brittany Baxter.

"Mi hija y su cuerpo no existen para que nadie se sienta más cómodo y para que nadie se sienta más amado, no es culpa suya y no es culpa mía que la generación mayor no se haya tomado el tiempo durante toda su vida para aprender cómo regular sus emociones para que no se siga pasando por alto el consentimiento", indica.

"Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a su propio cuerpo y estoy seguro de que no le permitiré crecer en un entorno en el que uno, no sabe cómo decir que no, y dos, no sabe lo que significa que su no sea respetada", asegura.