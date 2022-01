En los últimos días ha cobrado mucha fuerza en redes sociales un vídeo de TikTok que recoge una de esas leyendas urbanas en torno al DNI que, por muy extendidas que estén, no dejan de ser bulos. En este caso se trata de un usuario que afirma “quiero que cojas ahora mismo tu DNI y le das la vuelta. Pues este número de aquí nos indica las personas en nuestro país que tienen el mismo nombre y los dos apellidos iguales que tú ”.

Estos son otros bulos sobre el DNI que conviene no creerse, recopilados por 'Huffington Post':

Esos caracteres OCR son también protagonistas de otra leyenda urbana: muchos creen que indican si el poseedor del DNI tiene antecedentes penales. Y que si no aparece el signo ‘<’, sino el ‘>’, eso significa que el titular tiene antecedentes penales. Pero no. Esas líneas no tienen otro fin que ser leídas por máquinas.