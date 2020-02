EEUU presiona a España para que se desmarque del 5G de Huawei

Strayer, responsable de política de información y comunicaciones cibernéticas e internacionales está presionando para que los 27 usen la tecnología de compañías "de confianza" como Nokia, Ericsson o Samsung y no la las redes 5G de Huawei.

Las operadoras españolas han tomado decisiones diferentes, unas han optado, como Telefónica por no usar el 5G de Huawei, mientras otras solo usarán una parte y no el 'core'. Esto último tampoco complace a EEUU que sugiere que esta decisión no la tomen las compañías privadas, sino los Gobiernos.