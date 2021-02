Alertan del fraude en plataforma de venta de objetos y ropa de segunda mano

Proliferan las plataformas de venta 'online' de ropa y objetos de segunda mano . Sin embargo, todo no es color de rosa, como en los anuncios, ni todos son vendedores y compradores de fiar . El Banco de España advierte de las estafas que abundan a través de estas nuevas maneras de comprar y vender. Además sugiere una guía de consejos a tener en cuenta para no caer en la trampa de estos delincuentes.

Los testimonios de las víctimas de los fraudes

Un vendedor ofrecía un producto más barato que otros, pero aclaraba que solo aceptaba envíos, no quería entrega, ni pago en contante o contra reembolso; Tenía muy pocas valoraciones de otros clientes de la plataforma de segunda mano, y aunque disponía de un servicio de envíos seguros, este listo no aceptaba usarla.

Además, pedía al comprador sus datos personales no necesarios, como el DNI, y ofrecía un correo electrónico que no guardaba relación alguna con el nombre indicado en el perfil.

Recomienda entrega y pago de los productos en mano

Si no es posible, propone comprar solo a vendedores con un buen historial y valoraciones, al tiempo que recuerda que algunas plataformas disponen de métodos seguros de envío, que hacen que el vendedor no recibe el dinero en su cuenta hasta que el comprador no ha recibido y dado su visto bueno al producto.