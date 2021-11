Lukashenko amenaza con cortar el tránsito de gas: la UE no teme, pero el apagón está más cerca

La Comisión Europea ha señalado que no se dejará intimidar por la amenaza de Bielorrusia de cortar el suministro de gas a Europa, maniobra que ha considerado un nuevo "instrumento" en el margen del "ataque híbrido" de Minsk contra el bloque europeo por las sanciones europeas.

En pleno pulso entre Bielorrusia y los Veintisiete, en particular con los vecinos Lituania y Polonia, países a los que ha empujado a migrantes de Oriente Próximo que llegan en vuelos a Minsk, la Comisión Europea ha respondido al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que no cederá al chantaje. "Vemos estas amenazas y podemos decir claramente que no vamos a dejarnos intimidar", ha señalado la portavoz de la Comisión, Dana Spinant, en rueda de prensa desde la capital comunitaria tras afirmar que el gas puede convertirse en un nuevo elemento en el "ataque híbrido" de Minsk contra la UE.