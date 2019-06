Los bancos dejan de atender en ventanilla y ahora prefieren conferencias y yogas en la sucursal: qué hacer

Los bancos no quieren colas de clientes que vayan a realizar operaciones menores por ventanilla, como sacar cantidades bajas de dinero, hacer transferencias o pagar recibos . Para todo eso, está el cajero automático o la banca online . De hecho, se da la situación de que ahora es posible asistir a conferencias, tomar un café o incluso hacer yoga en las sucursales bancarias; sin embargo, a la hora de hacer un reintegro, nos mandan al cajero.

Pero ¿es legal que el banco se niegue a proporcionarnos el servicio de caja por ventanilla y nos mande al cajero automático o a la banca electrónica? Lo cierto es que sí. El Banco de España señala en un artículo reciente que “la forma en que las entidades de crédito prestan el servicio de caja se ubica en el ámbito de la normativa interna de cada entidad”. En su Memoria de reclamaciones de 2017 el regulador añade que “no se podrá exigir a la entidad que preste este servicio de un modo determinado” , es decir, que no podremos exigirle que nos permita operar a través de la ventanilla en lugar de por el cajero automático.

Se debe recoger en el contrato

Algunas entidades están, directamente, eliminando las clásicas ventanillas de sus oficinas. A cambio, están incluyendo nuevos cajeros automáticos de última generación en los que los clientes pueden sacar e ingresar efectivo, pagar recibos, consultar su saldo, etc. Asimismo, desde la banca online y las apps de los bancos cada vez es posible realizar más operaciones, como transferencias, pago de recibos, contratación de productos, bloqueo de tarjetas...

Para empujar a sus clientes a operar lejos de la ventanilla, aseñalan desde el comparador financiero HelpMyCash.com . Permiten operar gratis a distancia, pero cobran si la operación se realiza por ventanilla. Esta diferencia de precios es habitual, por ejemplo, en las transferencias. Hay bancos tradicionales que han lanzado cuentas online exentas de comisiones, incluso para aquellos clientes que no domicilien su nómina, como Bankia, imaginBank, Abanca o Cajamar. Eso sí, en el momento en el que el cliente acude a una oficina a hacer una transferencia o unreintegro en ventanilla, las ventajas se acaban y llegan las comisiones.

Dos horas al día para pagar recibos

Algunas entidades limitan el horario durante el cual se pueden realizar ciertas operaciones por ventanilla, como el pago de recibos no domiciliados. Mientras que no suele haber restricciones si se pagan por el cajero o por Internet, si se quieren abonar por ventanilla lo más habitual es que el banco solo permita hacerlo durante dos horas al día y solo dos días a la semana. Se trata de una decisión interna de cada entidad.

CaixaBank y Cajamar limitan esta operativa a los martes y jueves de 8:30 a 10:30 horas. BBVA

también, pero, además, solo deja hacerlo del día 12 al 24 de cada mes. Banco Santander limita el horario a los martes y jueves de 9:00 a 10:30 horas. Laboral Kutxa, Liberbank y Banco Sabadell atienden el pago de recibos no domiciliados de lunes a viernes. El primero solo de 8:30 a 10:30 horas, el segundo de 8:45 a 14:30 horas y el tercero, de 8:15 a 14:00 horas (hasta las 18:30 horas los jueves en horario de invierno).