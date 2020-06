Bono niñera: los abuelos en Italia recibirán una paga por cuidar a su nieto menor de 12 años de 1.200 euros

Abran paso a los abuelos. Lo dice el diario La Repúbblica y no sin razones. Porque llega el bono niñera que pueden cobrar los que habitualmente hacen de niñeras en las familias por cero euros. Son los abuelos. El cupón eso sí, tiene sus restricciones: nunca se puede usar para la otra persona con responsabilidad parental (es decir, el otro padre, incluso si no viven juntos, o si están separados o divorciados), o cualquier miembro de la familia, incluidos los abuelos, queda excluido de la posibilidad de utilizar el cupón en caso de cohabitación. Es decir, si el abuelo vive en casa no cobrará el cupón.