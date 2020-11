Calcular la retención de la nómina: pasos para hacerlo

Calcular la retención de tu nómina pasa por comprender sus conceptos y las sumas que se descuentan de tu salario bruto. En este sentido, existen determinados áreas de tu nómina que te interesa especialmente conocer, teniendo en cuenta que este documento existe precisamente para reflejar el cálculo de la cantidad que cobra cada trabajador. Además, no está de más recordar que es obligatorio que tu empresa te haga llegar tu nómina cada mes, y que ésta debe contener cierta información mínima .

Por ejemplo, es importante que seas consciente de cuál es tu categoría profesional, así como tu antigüedad en la empresa y tu tipo de contrato, ya que estos conceptos pueden influir en tu salario. También debes examinar el área de devengos o ingresos. En ella se reflejarán tus devengos salariales (cantidades que se entregan al trabajo como fruto de su desempeño, como el salario base, complementos salariales, horas extra, pagas extra, mejoras voluntarias, salario en especie...) y no salariales (percepciones que no cotizan a la Seguridad Social, normalmente gastos ocasionados en el desarrollo del trabajo como dietas, kilometraje o pluses de transporte). La suma de las percepciones salariales y no salariales será el total devengado de una nómina, o salario bruto del trabajador.