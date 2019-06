Las casas sostenibles que ayudan a ahorrar hasta un 80% en climatización

Entre un edificio sostenible y otro que no lo es hay un ahorro del 80% en climatización. “Solo con el diseño arquitectónico”. Una arquitectura consciente es el pilar fundamental. ¿Cómo se consigue? Por ejemplo, con un sistema de sombreado, ya que “al estar a mayor altura la incidencia del sol sombrea la ventana y así se está más fresquito”. El edificio construido en Madrid y destinado a la investigación lleva 11 años funcionando con climatización renovable . Aunque parezca complicado las placas solares producen también un sistema de refrigeración que hace más llevadero estos días de calor.

Pero construir pensando en el clima no es nada nuevo. En las casa cueva de Granada duermen hasta “con nórdicos y pijama de invierno”. Se encuentran a unos 18 grados tanto en verano como en invierno, por lo que el “aire acondicionado no hace falta” y el gasto no supera los 20 euros mensuales.