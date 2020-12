100 frases para aprender de los CEO españoles que han triunfado

Doce presidentes españoles de empresas nos dan sus claves

Plasman sus ideas en el libro ‘Liderazgo Made in Spain’

Todos coinciden en subrayar que hoy en día importa más actitud que aptitud.

Estas son un centenar de frases, a modo de titulares, de las que se puede aprender de una docena de emprendedores y líderes empresariales de nuestro país que han logrado el éxito y que han vivido de primera mano las vicisitudes y cambios que han introducido en el mundo la globalización, las nuevas tecnologías y las sucesivas crisis políticas y económicas de la última década.

Están reflejadas en el libro Liderazgo Made in Spain , de José Manuel Casado, presidente de 2C Consulting. En esta obra, doce líderes empresariales españoles que han triunfado en el mundo de los negocios dan las claves para la competitividad y el liderazgo en nuestros días y en el futuro más cercano.

Luis Bassat: creador de Bassat, Ogilvy & Mather

1. Mi padre me dijo haz carrera en aquello en lo que puedas crear escuela, no te dediques a algo en lo que no puedas estar a la altura de los mejores.

2. Una empresa se hace para ganar dinero, pero ese no puede ser el único valor. Debe tener un fin que se pueda vender y decir en voz alta.

3. Contar con el número uno costará el doble que dos mediocres, pero te dará más. En una empresa no se trata de ocupar los puestos que ya tienes prediseñados, hay que contar con los mejores. Si estos no cumplen, estás legitimado para despedirles.

4. Se ha dejado la responsabilidad de las cuestiones fundamentales en profesionales que no tienen ni la edad ni la experiencia para tomar decisiones.

5. Yo busco la honradez, la sinceridad y el rigor. Y creo que eso es lo que menos se busca ahora en un directivo.

6. La universidad debe valer para encontrar un trabajo después, no para tener un título.

7. Hay que dominar el inglés y la tecnología. Ser bilingües, no chapurrear. Si no, estás perdido. Y hay que saber manejar PowerPoint, venderse con un ordenador, hacer tus propias páginas web.

8. Los que solo quieren tener un sueldo a fin de mes, lo tienen duro.

9. Una persona va a poder tener empresas en cinco continentes sólo con un ordenador.

10. Hay que vender más barato, pero no pagando menos; porque siempre habrá países que paguen menos.

11. Hay que inventar todos los días, no podemos dejarlo en manos de los orientales, que primero copian, pero luego hacen las cosas mejor.

12. El Estado debe ser prudente con los impuestos para que el peso no caiga en el trabajador.

13. Algo nos falta en España, o asumir riesgos o talento empresarial. ¿Por qué se venden pizzas por todo el mundo y no patatas con chorizo.

14. No es suficiente con tener el mejor restaurante del mundo, lo que aporta riqueza a un país es tener la mejor cadena de restaurantes del mundo.

15. El día que tengamos una red de centros escolares de excelencia como Francia, otro gallo nos cantará. IESE, Esade o Icade lo han conseguido, ¿por qué la enseñanza popular no?.

16. Los españoles dormimos menos que el resto de los europeos, y no se puede trabajar bien si se ha dormido mal. Hay que desayunar bien, no hacer almuerzo, comer poco y cenar antes para ser productivo. Y levantarse a las siete y media es lo mínimo para ser productivo.

17. El nivel de paro es una vergüenza. Si el Estado tiene que subvencionar a millones de personas nunca saldremos de las crisis.

Juan Béjar presidente de Globalvía Infraestructuras. Ex vicepresidente y consejero delegado de FCC

18. Si los sueldos de referencia son globales, se genera desigualdad social porque te comparas con zonas de menor riqueza y mayor desigualdad.

19. Tengo que saber lo que sucede en mi sector en todo el mundo.

20. ¿Qué ingenieros vamos a tener en las empresas españolas? Los mejores, pero no los mejores de España, los mejores del mundo. Las empresas ya no dependen del capital humano de España.

21. “Quien que de una universidad no se sale preparado para competir en el entorno, espabilará y se irá a otra.

22. Soy un escéptico de la formación. A mis hijos les he recomendado que le dedicaran a ello lo justo y que comenzaran una vida profesional cuanto antes porque creo que vale más el querer que el saber.

23. Yo selecciono al personal por la forma en la que sube las escaleras el día de entrevistad e trabajo… más por la actitud que por el conocimiento.

24. Si sales de la universidad sin idiomas y sin ganas, vas a ser un desgraciado.

25. El despido medio cuesta 30 días por año, haríamos los mismos despidos si costara 45.

26. En el trabajo hay que sacar permanentemente a la gente de su zona de confort.

Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto Comisionado para la Marca España y ex vicepresidente de Inditex

27. Dar ejemplo en el trabajo es una inversión que rinde mucho. Si en momentos de crisis eres el primero que haces lo que pides a los demás, la cosa funcionará.

28. Respeto, seriedad, buenos modales no abusar de las personas, y no ser demasiado egoísta, esos valores de casa valen en las empresas.

29. Viajar es importante. Las becas Erasmus abren al mente.

30. Ya no se puede sobrevivir solo con aptitud, ahora se necesita actitud.

31. Sin un buen producto no hay nada que hacer en una empresa.

32. Los sindicatos defienden a los que están trabajando, no a los parados. Nunca han puesto encima de la mesa un plan para los que están en el paro.

33. Trabajamos horas de más porque estamos mal organizados.

34. Si Amancio Ortega se hubiera acercado a un responsable de un banco de inversión para contarles que quería montar una empresa textil en Galicia le habrían llevado al ascensor. Pero lo persiguió, eso es una historia de éxito.

Rosa García, consejera de Mapfre, Sener y Tubacex. Ex presidenta y consejera delegada de Siemens España

35. Uno tiene que acabar siendo el mejor en algo. Puedes ser el más barato, el más clásico, el más caro, el más simple, el más técnico...36. La diferenciación será la clave del éxito, y la rapidez en conseguirla

37. La revolución tecnológica permite adelantarse para tomar decisiones y aumentar la productividad

38. El líder del siglo XXI no puede dar todas las órdenes, se quedará atrás si lo hace.

39. Los trabajos en los que estarán nuestros hijos aún no se estudian, por eso la relación entre conocimiento y empresas es vital.

40. Lo que hará triunfar a los negocios serán las personas; los buenos aguantarán que se aprovechen de ellos solo en los malos tiempos. En cuanto puedan se marcharán con quienes les respeten y les escuchen.

41. En España falta mucha I+D privada.

42. España ha destruido mucho PIB industrial y se ha basado en los servicios y ahí el empleo es estacional.

43. El empresario no contrata si ve riesgos, prefiere perder pedidos.

44. Si te indignan las actitudes de una empresa no trabajes para ella ni compres sus productos. Eso es estar indignado.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia

45. El deporte en equipo es muy aplicable al mundo de la empresa, cómo gestionar personas distintas, el espíritu deportivo y de superación.

46. Cuando te pones un objetivo muy ambicioso y no lo consigues, vuelves a entrenar para intentarlo de nuevo.

47. Ser feliz es hacer de la necesidad virtud.

48. No creo que el optimismo siempre funcione. Hay una forma de pesimismo, como en China, donde la gente trabaja muy duro porque tiene miedo a llegar a viejos y seguir siendo pobres. El pesimismo en China motiva el trabajo duro.

49. Cuando eres pesimista y no tienes motivación, tienes un carácter autocomplaciente.

50. La cultura y el ambiente en un trabajo siempre acaban apareciendo en la cuenta de resultados.

51. Hay que crear un ambiente de exigencia, pero para eso se necesita autoexigencia.

52. Hay que ser leales con los equipos y hablarles claro.

53. Para los norteamericanos nuestro nivel de paro sería insoportable, habrían salido a la calle.

54. La frase ‘los problemas que los arregle el jefe’, te convierte en espectador y no actor de tu vida. La lucha contra el fatalismo en las personas y en las empresas debe ser una obsesión.

Salvador Alemany, presidente de Abertis

55. Los capitales financieros se han pasado de frenada y solo han visto la globalización de los

dineros.

56. Ha llegado un punto en el que los empleados se han convertido en números.

57. Hoy la gente no ve claro el ascensor social. Antes pensabas que si trabajabas, trabajabas y trabajabas, podían llegar.

58. Ninguna empresa puede hacer cambios disruptivos cada dos o tres años.

59. Hay que volver a los proyectos industriales, y no podemos volver nunca a la frase de que

inventen ellos.

60. Hemos de crear incentivos para que los mejores entren en política, es demasiado importante para tratarla tan mal.

Antonio Garrigues Walker, presidente de honor del bufete Garrigues

61. Al final, los avances tecnológicos van contra el empleo, no nos engañemos; tal vez haya que trabajar menos que ahora.

62. Hay que incorporar a los jóvenes a los puestos directivos, ellos investigan por instinto natural. En Estados Unidos se hace.

63. En España los jóvenes usan la tecnología en un 70% para divertirse y un 30% para contactos y relaciones. En Estados Unidos la usan para desarrollar nuevas ideas, y trabajan en todo tipo de empleos.

64. El líder debe ser siempre optimista e ir por delante. Hay que tener ganas de hacer cosas, capacidad de movilizarse, dinamismo.

65. Yo pido a la sociedad civil que grite, que se atreva, que ataque los problemas.

66. Como digas que depende de las circunstancias, estás perdido. No busques excusas, no eches la culpa a nadie, aunque tu familia no tenga dinero. Hay hijos de gente que tiene 4.000 millones y no vale para nada.

67. Los jóvenes no se mueven, en Estados Unidos saben que a los 18 años se tienen que ir de casa, y los padres también.

Belén Garijo, responsable mundial de la división de salud de Merck

68. Oportunidad, transformación, aceleración del cambio y gestión del entorno regulatorio son vitales.

69. No quiero ningún experto, sino líderes; porque la experiencia se adquiere en cualquier momento.

70. A la hora de fichar busco al que piensa de forma diferente, no convencional.

71. Sigue habiendo muchos ejecutivos que controlan más que contribuyen.

Rafael Miranda, presidente de Acerinox

72. El espíritu de trabajo y el esfuerzo son claves; y también tener una educación en valores.

73. Cuando tienes a un jefe al que no respetas intelectualmente, es imposible trabajar con él.

74. Hay que acostumbrarse a la incertidumbre y aprender a gestionarla con ingenio y con creatividad.+

75. Hay que ser leales con los equipos y hablarles claro.

76. No digo que no sea posible, pero es difícil tener éxito en un ambiente negativo en una empresa.

77. Gobernar es hacer las cosas posibles, no ser sectario; estaría bien que los políticos no fueran tan intervencionistas, deberían dejar más hacer.

78. A los jóvenes aún les cuesta moverse, pero no hay que tener miedo; si yo me hubiera quedado en Burgos no habría llegado a nada.

Tomás Pascual, presidente del Grupo Leche Pascual

79. Mi padre me inculcó ser humilde, exigente, tener una insatisfacción permanente, aprender constantemente, ser cercano y respetar.

80. Hay que reinvertir siempre.

81. Hay que saber escuchar, comunicar y movilizar, es clave para un empresario.

82. Hay que fijarse una meta, pero no cambiarla si la cosa no funciona; así nunca se consiguen los objetivos.

83. Hay que planificar.

84. Muchas veces no se hacen cosas para no equivocarse; hay que conseguir lo contrario: felicitar por detectar problemas y pagar por resolverlos.

85. Todos tenemos la tentación de decir a nuestros hijos que hay que estudiar una carrera universitaria, pero hay muchos trabajos que no la necesitan y que se pagan mejor.

86. Muchas veces la FP Dual garantiza un trabajo.

Francisco Román, March R.S. Correduría de Seguros y Reaseguros

87. El optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista, una excusa.

88. No hay viento favorable para el que no sabe adónde va.

89. Si crees en algo, lo harás.

90. Una empresa tiene que tener pensamiento estratégico, un camino trazado, capacidad de reacción, hitos intermedios. Eso debe estar incorporado en un equipo directivo.

91. Cuenta con gente diversa que sea mejor que tú mismo.

Helena Herrero, presidenta y consejera delegada de HP España y Portugal

92. Sé osado, atrevido, pero pragmático. Y si no puedes ser bueno ten cuidado.

93. Nunca seas arrogante. Donde fueres, haz lo que vieres. Adáptate y empatiza. Entiende al otro.

94. A veces nosotros mismos somos quienes nos autolimitamos.

95. Cuando nació mi hijo creía que iba a afectar y cambiar mi posición en la empresa, pero me dio una inyección de energía como persona, me enseñó que la vida tiene un por qué.

96. En momentos de incertidumbre, tienes que tomar distancia y poner las cosas en contexto.

97. El cliente ya quiere participar, por eso las empresas tienden a la personalización. Eso exige transparencia y que se le escuche.

98. Hay que pensar en grande y adaptarse a la situación, pero siempre pensando en grande.

99. Un equipo que funciona se va equilibrando como en una balsa, ellos mismos se autoprotegen y quien no está en esa línea termina expulsado.