Claves para acertar a la hora de elegir hipoteca

¿Por qué los españoles prefieren las hipotecas fijas?

Desde febrero de 2012, el porcentaje de hipotecas fijas no ha bajado del 40%. ¿Estamos en un buen momento para contratar una hipoteca fija? “Sí, a día de hoy podemos decir que estamos ante los tipos de interés fijos más bajos de la historia. Por este mismo motivo, es un buen momento para aquellos que b uscan la estabilidad de saber lo que van a gastar mes a mes dado que lo previsible es que más tarde o más temprano los tipos suban”, señala Ruth Armesto, directora de Hipotecas.com, marca online de UCI, entidad especialista en financiación de la vivienda.

Esta rebaja en los precios viene propiciada por la política de intereses bajos del Banco Central Europeo (BCE) y por otro lado por la ralentización del crecimiento de la economía. “Ambos factores provocan que los intereses a medio y largo plazo estén en el nivel más bajo”, apunta Ruth Armesto. Para Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.com , el precio es uno de los factores más importantes, pero matiza que no es el único motivo. “Hay que recordar que venimos de una crisis que ha dejado huella en la población. La mayoría de los ciudadanos tienen un familiar o amigo que tenía una hipoteca con euríbor en la época de la crisis. De alguna manera conocen lo que puede llegar a subir este índice y cómo afecta económicamente a las familias.

Este recuerdo sumado a unos tipos fijos muy atractivos ha hecho que la demanda de estos préstamos suba considerablemente”. A la hora de elegir entre un tipo de hipoteca otro, desde la marca online de UCI señalan que lo más importante es apostar por préstamos libres 100% de otros productos añadidos. “Es importante conocer con certeza lo que vas a pagar mes a mes por tu préstamo hipotecario y que no se vincule o combine al mismo ningún otro producto. Es decir, si contratamos nuestro préstamo hipotecario a un tipo fijo que parece más ventajoso porque contratamos a la par un seguro de vida, de hogar, tarjetas, o cualquier otro producto financiero, el importe mensual por nuestro préstamo es muy probable que varíe a lo largo de la vida del mismo generando costes más adelante. Por este motivo, nosotros creemos y apostamos por préstamos responsables libres de otros productos”, incide Ruth Armesto.

¿Por qué tenemos los tipos fijos más bajos de la historia?

¿El euríbor tiene algo que ver con el descenso de las hipotecas fijas?

La directora de Hipotecas.com cree que este índice no tiene nada que ver “porque éste mide el impacto en el corto plazo y no creemos que sea el motivo de esta tendencia a la baja”. Por su parte, Simone Colombelli considera que el euríbor sí que ha podido influir en las ofertas de algunas entidades. “Con un euríbor tan bajo las entidades ganan menos dinero con las hipotecas por lo que algunos bancos prefieren apostar por las fijas para asegurarse unos ingresos más altos. La previsión es que el euríbor volverá a subir, pero como no podemos predecir cuándo el carácter conservador de algunas entidades les lleva a apostar por los

préstamos fijos”.