El pasado 2020 fue un año que supuso un antes y un después en muchos aspectos de nuestras vidas y que introdujo o aceleró rutinas y procesos en nuestra manera de trabajar y relacionarnos con los demás. Desde entonces, el mercado de trabajo se ha visto muy resentido , con la aprobación de nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) , la notable caída de la afiliación a la Seguridad Social y el aumento de las tasas de paro hasta niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo.

Además, la oferta de empleo se llegó a reducir en los meses más duros del estado de alarma hasta un 70%, según el último Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España. Aunque, según los datos de LHH España, la consultora del Grupo Adecco especializada en el acompañamiento de las organizaciones en sus procesos de transformación, la mayoría de empleos (alrededor del 80%) no se consiguen buscando y solicitándolos por Internet.

Networking, la clave para acceder al mercado oculto de trabajo

Mientras esta oferta de empleo 'pública' -el conocido como mercado abierto- ha caído durante 2020, las ofertas que componen el llamado mercado oculto (aquellas vacantes que las empresas no publican) han crecido un 5,5% desde que se inició la pandemia en nuestro país. La mejor manera para acceder a este mercado oculto es el llamado ' networking ' o la red de contactos , pero en un año en el que las reuniones y encuentros presenciales cayeron drásticamente, mantener esa red de contactos ha necesitado de mucha proactividad y manejo de las herramientas digitales para no quedarse descolgado.

En palabras de Natalia March, directora de Operaciones de LHH : "La pandemia ha requerido de un gran esfuerzo por parte de cada uno de nosotros para mantener estos contactos. En el 2020 ha habido muy pocas reuniones presenciales y no hemos podido aprovechar esos cafés, comidas o eventos, como hemos venido haciéndolo siempre, con los que fortalecer nuestra red de contactos. En cambio, hemos sabido adaptarnos muy bien al manejo de la tecnología y al cambio de escenario y hemos sabido aprovechar esas aplicaciones y herramientas para seguir en contacto con las personas importantes y no cesar en el mantenimiento del 'networking'. Además, hemos ganado en otro aspecto y es que hemos podido asistir a muchos más eventos con la pandemia, pues estos han sido virtuales".

" La clave del éxito ha estado en la proactividad, la constancia, la adaptación rápida al cambio y el interés real por los demás . El hecho de aproximarnos a las personas en un contexto de incertidumbre en el que la necesidad de soporte emocional nos ha acompañado a todos, nos ha hecho acercarnos a esa red desde una perspectiva más humana, lo que ha contribuido a fortalecer las relaciones y las alianzas con nuestro 'networking' para conferirles una mayor solidez futura. Nos ha sido también más fácil retomar relaciones que hacía mucho tiempo que no cultivábamos y que en una situación de normalidad, nos hubiera planteado un mayor inconveniente iniciar, debido a esa necesidad de saber que todos están bien, mitigando la incomodidad que nos genera acercarnos en un contexto de normalidad a conexiones con las que hace mucho tiempo que no nos relacionamos", concluye March.

Más de 4 de cada 10 personas se recolocan gracias a su red de contactos

Así, si hace un año el 52% de los candidatos de los programas de recolocación encontraba un empleo a través de sus contactos, ahora lo hace el 43% . Esos 9 puntos porcentuales de diferencia los ha ganado íntegramente la recolocación gracias a las ofertas de empleo online (portales de empleo, anuncios, etc.), que suponen ya el 29% de los casos.

Los riojanos, a la cabeza del uso de la red de contactos

Cómo hacer 'networking' en tiempos de pandemia

Hasta que el año pasado año estalló la crisis sanitaria mundial y se vivieron episodios nunca vistos como los confinamientos domiciliarios y la paralización de cualquier actividad no esencial, construir una buena red de contactos era relativamente sencillo gracias a los numerosos eventos que se producían en el ámbito laboral, pero también en el personal. Con las restricciones a la movilidad y el desarrollo de casi cualquier actividad de manera online, tener activo ese 'networking' que nos permita estar al tanto de las novedades en el mercado laboral, dentro de ciertos sectores o de algunas empresas, ha tenido que adaptarse también a las nuevas circunstancias.

¿Cómo acceder a las ofertas del mercado oculto más allá de la red de contactos?

Lo primero: créate una estrategia de búsqueda . Ten claro tu objetivo profesional, qué estás buscando y cuál es tu mercado diana. Dónde quieres presentar tu perfil profesional y quién quieres que te conozca. No sirve de nada gastar energías, tiempo y recursos en entornos que no podrán reportarnos nada.

Trabaja el mercado abierto. Busca ofertas que encajen contigo, posiciónate en ellas y acércate proactivamente a ellos para transmitirles tu interés por otras vías más allá de la aplicación. Puede que incluso encajes en otros procesos para los que no hay ofertas publicadas o a las que no has tenido acceso.