El 25 de octubre entraba en vigor el estado de alarma con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto que aprobaba el Gobierno en un consejo de ministro extraordianario. Este se prorrogará hasta el 9 de mayo, si se cumple lo esperado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció la intención de no alargarlo más. ¿Qué pasará a partir de entonces?, ¿qué podremos hacer?

Toque de queda

No obstante, daba la posibilidad a las comunidades de modular esta franja, adelantándola a las 22.00 horas y retrasándola hasta las doce de la noche. También podían modificarla para que finalice a las cinco o las siete de la madrugada.

Movilidad

Por tanto, cuando el estado de alarma decaiga, la limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, será otro de los aspectos que el Estado no restrinja.

Reuniones

"La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de seis personas", rezaba el artículo 7.1.