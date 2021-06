Ahorrar con tus electrodoméstico

Lavadora, secadora y lavavajillas: prográmalos

Si tienes termo eléctrico, que caliente de noche

Los termos arrancan regularmente cuando notan que el agua se enfría para recuperar la temperatura fijada. Sin embargo, no tiene sentido que el termo se encienda si sabes que no vas a usar el agua caliente en un periodo largo, por ejemplo, cuando sales de casa para ir a trabajar. Con un sencillo programador en el enchufe, podrás hacer que el termo cargue de madrugada y que se apague a las 8 de la mañana, cuando acaba el horario valle. Si vas a usar el agua por la tarde, puedes programar también para que caliente algún rato durante el horario llano. El ahorro no es nada desdeñable: hasta 234 euros al año si puedes hacer el 100% del consumo en horario valle. También verás cómo los picos de potencia que registra tu contador bajan al no coincidir su puesta en marcha con otros equipos (horno, vitro…). Los relojes programadores son muy baratos y algunos se pueden conectar al wifi para que puedas programar la puesta en marcha a distancia si en algún momento lo necesitas.