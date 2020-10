Cómo aplazar el pago del IVA y en qué casos es posible

Por eso, Hacienda ofrece un mecanismo de aplazamiento pensado para fraccionar el pago de ambos impuestos. En el caso concreto del IVA, basta con solicitarlo en el momento de presentar la liquidación de este impuesto, sin que resulte relevante la cuantía que le toque pagar, siempre que no se superen los 30.000 euros (en este caso, será necesario solicitar un aval bancario o certificado de seguro de caución o de garantía).

Así, el interesado deberá solicitar el fraccionamiento y proponer una serie de plazos (es recomendable no superar los cuatro plazos para facilitar que Hacienda apruebe la propuesta). También deberá explicar por qué solicita el aplazamiento y adjuntar documentación que demuestre la falta de liquidez, así como domiciliar los pagos en una cuenta bancaria.

Cualquier profesional autónomo puede solicitar este aplazamiento y, aunque no se generarán recargos, sí se cobrará un pequeño interés, del 3 por ciento en caso de presentar aval y del 3,75 por ciento en caso de no presentarlo.

Con todo, el pago de este interés resulta mucho menos lesivo que el de un recargo de apremio : si no pagas tu deuda por IVA en plazo, recibirás una notificación con un nuevo plazo para liquidar la cuota impagada, con un 20 por ciento de recargo. Si lo abonas en el plazo concedido por la Administración, este recargo se reducirá al 10 por ciento, pero si se cumple el nuevo plazo sin que hayas pagado la deuda, tendrás que afrontar el 20 por ciento de recargo al completo. Si aun así sigues sin pagar, Hacienda podrá iniciar un procedimiento de apremio, que puede incluir el embargo de bienes.

Además, hay que saber que es posible que Hacienda no acepte nuestra propuesta, aunque lo normal es que, si la deuda es inferior a 1.000 euros y superior a 30 euros, el aplazamiento se conceda de forma automática. Si la propuesta es aceptada, no constará ninguna deuda con la Agencia Tributaria, ya que, técnicamente, no habrá ningún retraso, sino simplemente un aplazamiento aprobado por la propia Administración.