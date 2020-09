Cómo calcular el finiquito de un trabajador

¿Cómo realizar el cálculo del finiquito?

Calcular la cantidad del finiquito es muy sencillo: basta con conocer cuáles son los conceptos por los que la empresa puede debernos dinero y cómo se determina la suma que corresponde en cada caso. En general, tal y como recuerdan desde Bizneo , existen 6 variables fundamentales que debes tener en cuenta: salario, vacaciones no disfrutadas, pagas extraordinarias, horas extra y otros.

Además, es importante no confundir finiquito con indemnización : el segundo se refiere a la suma que el empleador debe pagar al trabajador en caso de despido no justificado mientras que el primero se refiere a las cantidades que se le deben por el trabajo realizado.

Sobre todo, es muy importante no firmar el finiquito hasta que tengamos claro que efectivamente es correcto el cálculo que ha presentado la empresa. En caso de duda, es preferible firmar como no conforme o pendiente de revisión para que tengas la posibilidad de reclamar (no tienes por qué hacerlo necesariamente) si algo va mal.